Испания готовится впустить туристов: в Мадриде назвали дату

Испания, власти которой готовы просить парламент продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса, может начать прием иностранных туристов уже в конце июня.

Об этом в эфире телекомпании TVE заявил 18 мая министр туризма Хосе Луис Абалос, объяснив свои слова тем, что к тому времени большинство карантинных ограничений уже будут сняты.

На сегодняшний день все иностранцы по приезде в Испанию должны провести на карантине две недели, что сильно бьет по казне Мадрида, так как туризм составляет 12% ВВП королевства.

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Но даже если испанские границы откроются в конце июня, в этом году туристическая отрасль страны понесет убытки – потеряет 93-124 млрд евро.

А вот министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла анонсировал и ужесточение "масочного режима" – он станет обязательным не только в общественном транспорте.

Некоторые местные власти уже обращались к правительству в Мадриде с просьбой принять такое решение. И, как пишет El Pais, соответствующий указ опубликуют в течение нескольких дней.

Напомним, что Испания входит в число самых пострадавших от коронавируса стран. С начала эпидемии здесь зафиксировано более 230 тысяч случаев инфицирования, а 27,5 тысячи пациентов с COVID-19 скончались.

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Но при этом 113-летняя испанка Мария Браньяс, которая переболела коронавирусом в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура в городе Олот, стала самой пожилой женщиной, которой удалось победить болезнь.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал, стоит ли украинцам планировать свой отдых в ЕС и Испании в частности.

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