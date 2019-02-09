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В Испании произошло смертельное столкновение поездов

Сегодня, 00:26

Инцидент произошел между населенными пунктами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса в провинции Барселона

Фото: Twitter L'Informatiu
Фото: Twitter L'Informatiu.
В Испании произошло смертельное столкновение поездов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e01/5af/5c5e015af157e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e01/5af/5c5e015af157e.png Евросоюз Инцидент произошел между населенными пунктами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса в провинции Барселона

По меньшей мере один человек погиб, еще 16 пострадали в пятницу в испанской Каталонии в результате железнодорожной аварии. Об этом сообщило в "Твиттере" главное управление гражданской защиты региона.

 

Инцидент произошел примерно в 18:20 по местному времени между населенными пунктами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса в провинции Барселона. По предварительным данным, столкнулись два поезда.

К месту инцидента прибыли пожарные, кареты скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что поезд Ворохта – Киев сошел с рельсов из-за грузовика. Водитель грузовика госпитализирован, машинист и пассажиры поезда не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось о масштабной железнодорожной аварии в Австралии, где грузовой поезд "сбежал" от машиниста и разогнался до 150 км/ч (смотрите видео).

А еще раньше во Франции в пригороде Парижа из-за размытых дождями путей сошел с рельсов пригородный поезд.

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Тег поезд, поезда, столкновение

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ТАСС

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