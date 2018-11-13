В Испании серфер спас из моря гигантского стервятника: видео

Сегодня, 06:18

Пловец отметил, что падальщик не пытался на него напасть и вел себя довольно спокойно, поскольку нуждался в помощи


В Испании, на побережье города Кадис серфингист-любитель спас тонущего стервятника, сообщает Noticia.ru

Молодой человек доплыл до места, где барахталась птица, помог забраться ей на доску и доставил на берег. Пловец отметил, что падальщик не пытался на него напасть и вел себя довольно спокойно, поскольку нуждался в помощи.

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Эксперты говорят о том, что такие случаи не являются редкостью. В это время года стервятники мигрируют в Африку, однако бури и сильные ветра в этой местности иногда не позволяют им преодолеть пролив и добраться до другого берега. Уставшие птицы не могут двигаться дальше и остаются в непривычных для людей местах. Так, например, стервятник был замечен в черте города в Валенсии, а ещё в одном случае мужчина спас птицу на трассе A-92.

Ранее мы писали о том, что на Прикарпатье стартовала программа сохранения черных аистов. Количество этих птиц постоянно уменьшается.

Тем временем во Львовской области восстанавливают популяцию фазанов
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