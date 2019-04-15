VI Харьковский Международный марафон: победитель из Кении и хорек-талисман
По центральным улицам города пробежали около 11 000 спортсменов
В первой столице прошел VI Харьковский Международный марафон. Как сообщили в мэрии, по центральным улицам города пробежало около 11 000 спортсменов, среди которых были представители 18 стран, среди которых Германия, Кения, Греция, США, Саудовская Аравия, Турция, Марокко.
Кстати, первым в марафонской дистанции стал 26-летний иностранец — спортсмен из Кении Кируи Роберт Кипкоич. Традиционные 42 км бегун преодолел всего за 2 часа 26 минут и 26 секунд. Участники могли выбирать дистанции на 2, 4, 10 и 42 км, а также устроить семейный забег на 1,6 км или посостязаться в эстафета 2x21,1 км. Пришел на старт на площади Свободы и спортивный талисман Харькова — хорек.
Как сообщалось, велосипедисты из разных стран мира прибыли в Одессу на традиционное велоралли, приуроченное к 75-й годовщине освобождения города во время Второй мировой войны.
Ранее 200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре. Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы, а маленькие участники получили сладости.
А в Черкассах прошел марафон по льду Днепра. Участники забега преодолевали дистанцию в 42 километра.
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