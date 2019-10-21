В Италии частично сгорел известный памятник ЮНЕСКО: видео

В итальянском Турине, где ранее в этом году мэру прислали взрывчатку по почте, произошел пожар в помещении знаменитых королевских конюшен (Cavallerizza Reale).
Инцидент случился утром 21 октября. Несмотря на оперативную реакцию пожарных, огонь уничтожил около четверти крыши возведенного в XVIII веке здания.
Причина возгорания не сообщается, однако известно, что в этой же части здания пожар произошел также и в 2014 году. Кроме того, исторический объект горел и двумя годами позже.
Градоначальница Турина Кьяра Аппендино поблагодарила пожарных за их работу и обещала расследовать причины пожара.
Расположенное в центре Турина здание охраняется, как памятник архитектуры – ему был присвоен статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изначально в нем располагалась военная академия представителей Савойской династии, но в последние годы здесь находился общественный культурный центр.
Напомним, в прошлом году в Турине произошел взрыв самодельной бомбы. В результате случившегося пострадали четверо людей. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на той же улице еще 12 взрывных устройств.
А ранее в этом году горел другой объект Всемирного наследия – собор Парижской богоматери во Франции. Огонь нанес масштабные повреждения конструкции. Версия с умышленным поджогом при этом не рассматривается.
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