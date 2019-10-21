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В Италии частично сгорел известный памятник ЮНЕСКО: видео

21 октября, 16:13

Огонь уничтожил четверть крыши построенных в XVIII веке королевских конюшен


В итальянском Турине, где ранее в этом году мэру прислали взрывчатку по почте, произошел пожар в помещении знаменитых королевских конюшен (Cavallerizza Reale).

Инцидент случился утром 21 октября. Несмотря на оперативную реакцию пожарных, огонь уничтожил около четверти крыши возведенного в XVIII веке здания.

Причина возгорания не сообщается, однако известно, что в этой же части здания пожар произошел также и в 2014 году. Кроме того, исторический объект горел и двумя годами позже.

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Градоначальница Турина Кьяра Аппендино поблагодарила пожарных за их работу и обещала расследовать причины пожара.

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Расположенное в центре Турина здание охраняется, как памятник архитектуры – ему был присвоен статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изначально в нем располагалась военная академия представителей Савойской династии, но в последние годы здесь находился общественный культурный центр.

Напомним, в прошлом году в Турине произошел взрыв самодельной бомбы. В результате случившегося пострадали четверо людей. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на той же улице еще 12 взрывных устройств.

А ранее в этом году горел другой объект Всемирного наследия – собор Парижской богоматери во Франции. Огонь нанес масштабные повреждения конструкции. Версия с умышленным поджогом при этом не рассматривается.

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Италия ЮНЕСКО пожары Турин

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