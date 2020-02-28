В Италии число зараженных коронавирусом почти достигло тысячи человек

Медики в Италии выявили уже 821 случай заражения людей коронавирусом.
Об это 28 февраля заявил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Правда, 21 пациент скончался.
Ранее власти сообщали о 650 заразившихся, 17 из которых умерли.
Больше всего от коронавируса пострадали северные области Италии.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии с высокой температурой, – у нее взяли анализы и проверяют их на наличие коронавируса.
Тем временем мексиканские власти сообщили о первом лабораторно подтвержденном случае инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране. Таким образом, после Бразилии эта страна стала второй в Латинской Америке, куда проникла инфекция.
В то же время, по данным газеты Milenio, вирус в Мексику попал из Италии, которая стала главным европейским очагом эпидемии. 35-летний итальянец с COVID-19 сейчас проходит лечение в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико.
В какие еще страны проник вирус, читайте в онлайн-хронике: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".
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