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В Италии число зараженных коронавирусом почти достигло тысячи человек

28 февраля, 21:43

Елена Кузьмич

21 заболевший пациент скончался

Медики в Италии выявили уже 821 случай заражения людей коронавирусом.

Об это 28 февраля заявил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Правда, 21 пациент скончался.

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Ранее власти сообщали о 650 заразившихся, 17 из которых умерли.

Больше всего от коронавируса пострадали северные области Италии.

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Фото: helis.com

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии с высокой температурой, – у нее взяли анализы и проверяют их на наличие коронавируса.

Тем временем мексиканские власти сообщили о первом лабораторно подтвержденном случае инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране. Таким образом, после Бразилии эта страна стала второй в Латинской Америке, куда проникла инфекция.

В то же время, по данным газеты Milenio, вирус в Мексику попал из Италии, которая стала главным европейским очагом эпидемии. 35-летний итальянец с COVID-19 сейчас проходит лечение в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико.

В какие еще страны проник вирус, читайте в онлайн-хронике: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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Италия жертва коронавирус заболевшие

Источник: Интерфакс

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