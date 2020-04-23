В Италии десятки головорезов могут выйти из тюрем из-за коронавируса

В Италии, где количество жертв коронавирусной эпидемии пересекло отметку в 25 тысяч, десятки мафиозных боссов могут выйти из тюрем из-за распространения болезни.

Как известно, пожилое поколение является само уязвимой категорией для коронавируса. По данным Repubblica, недавно власти поручили тюремным руководителям составить списки заключенных в возрасте от 70 лет, которые страдают хроническими заболеваниями.

А 22 апреля суд Милана перевел 78-летнего босса "Коза Ностры" Франческо Бонуру из тюрьмы, где он отбывал 23-летний срок, под домашний арест, который ему позволено покидать для визита к врачу.

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А еще раньше под домашний арест перевели 65-летнего Винченцино Яннаццо и 72-летнего Рокко Санто Филиппоне, которые считались главарями мафиозной группировки ндрангета. Отмечается, что последний страдал от серьезного сердечно-сосудистого заболевания.

В профсоюзе тюремных работников Италии Osapp утверждают, что в целом в "местах не столь отдаленных" находится около 12 тысяч членов преступных организаций. Среди них насчитали 74 мафиозных босса, которые несут ответственность за десятки, если не сотни, убийств.

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Министр юстиции Италии Альфонсо Бонафеде утверждает, что решение об освобождении мафиози было принято не правительством, и обещал изучить данную информацию.

Подобная практика встречается не только в Италии. Ранее в Иране также освободили из тюрем 70 тысяч заключенных, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

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Кроме того, генеральный прокурор США Уильям Барр тоже поручил переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса.

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