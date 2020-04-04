В США из-за коронавируса опустеют тюрьмы: подробности

Власти Соединенных Штатов, где установлен новый мировой рекорд по смертям от коронавируса, решили освободить часть заключенных. Так, генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем США переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса.

"Вам поручено перевести под домашний арест после 14-дневного карантина всех заключенных, которые, на ваш взгляд, являются подходящими кандидатами для такого отбывания наказания", - приводит текст поручения генпрокурора агентство Reuters.

По его данным, это распоряжение в первую очередь коснется преступников, которые содержатся в тюрьмах в Элктоне (штат Огайо) и Данберри (штат Коннектикут), так как там сложилась наиболее серьезная ситуация с распространением нового коронавируса.

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Как сообщило агентство, на данный момент 91 заключенный и 50 сотрудников 122 тюрем США заражены коронавирусом.

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На вечер пятницы, 3 апреля, в Соединенных Штатах насчитывалось почти 277 тысяч зараженных коронавирусом, умерли свыше 7,4 тысячи человек.

Президент Дональд Трамп заявил, что США почти исчерпали запас средств личной защиты из национального резерва.

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