В Италии ежедневное количество выздоравливающих уверенно превышает число новых заболевших

В Италии наблюдается ряд позитивных тенденций в борьбе с коронавирусом

В Италии, где раньше за сутки выздоровело рекордное число пациентов, зафиксировали 1965 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявили в управлении гражданской обороны страны.

Это немного больше, чем прошлыми сутками (1872 человека). Общее же число подтвержденных случаев заражения в Италии – более 207,4 тыс. человек.

Реклама

За последние сутки скончались 269 пациентов с коронавирусом (днем раньше сообщалось о 285 умерших). Общее число скончавшихся в стране – 28 236 человек.

В тренде Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса

Заметим, что в Италии наблюдается несколько позитивных тенденций в борьбе против коронавируса. Так – все меньше летальных случаев и, снижение загруженности отделений интенсивной терапии больниц. Также сейчас ежедневное число выздоравливающих уверенно превышает число новых заболевших.

Италия была одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Европе. Но сейчас ситуация постепенно приходит в норму, что позволяет властям планировать постепенное возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, почему Украине удалось избежать итальянского сценария с коронавирусом.

Видео: YouTube/FT_UA

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама