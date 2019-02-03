В Италии из-за снегопада тысячи машин застряли в пробках
Пробка на трассе между Италией и Австрией растянулась на 16 километров
В Италии тысячи автомобилей застряли на автомагистрали в пробках, вызванных сильным снегопадом. Об этом сообщает Reuters.
"Тысячи транспортных средств застряли в длинных очередях, вызванных сильными снегопадами на итальянской автомагистрали A22 в субботу, пожарные спасли 200 человек, которые несколько часов были заблокированы в машинах", – говорится в сообщении.
В свою очередь, представитель пожарной службы провинции Больцано сообщил, что пробки на трассе, которая соединяет северо-восточные регионы Италии с Австрией, растянулись на 16 километров.
Количество автомобилей, которые оказались в снежной ловушке, спасатели определить затруднились, но уверены, что счет идет на тысячи.
Из-за непогоды несколько грузовиков на "летней" резине перевернулись, блокируя движение. Перед этим на автомагистраль сошла лавина, однако тогда на этом участке дороги тогда не было машин. Сообщений о жертвах не поступало.
Напомним, что ранее на границе между Украиной и Польшей возникли автомобильные заторы, которые затянулись не на один день.
Подобная ситуация возникала и раньше, когда после забастовки польских контрольных служб на границе Украины и Польши во Львовской области выстроились километровые очереди из грузовиков.
Кроме того, сообщалось о проблемах, с которыми украинцы сталкиваются на пересечении границы в Польшу: плохой инфраструктуре, длинных очередях, откровенном хамстве и коррупции.
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