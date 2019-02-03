Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Италии из-за снегопада тысячи машин застряли в пробках

Сегодня, 13:41

Пробка на трассе между Италией и Австрией растянулась на 16 километров

Из-за снегопадов на трассе в Италии застряли тысячи машин
Из-за снегопадов на трассе в Италии застряли тысячи машин. Фото: Twitter
В Италии из-за снегопада тысячи машин застряли в пробках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6d0/f94/5c56d0f94582b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6d0/f94/5c56d0f94582b.jpg Евросоюз Пробка на трассе между Италией и Австрией растянулась на 16 километров

В Италии тысячи автомобилей застряли на автомагистрали в пробках, вызванных сильным снегопадом. Об этом сообщает Reuters.

"Тысячи транспортных средств застряли в длинных очередях, вызванных сильными снегопадами на итальянской автомагистрали A22 в субботу, пожарные спасли 200 человек, которые несколько часов были заблокированы в машинах", – говорится в сообщении.

В свою очередь, представитель пожарной службы провинции Больцано сообщил, что пробки на трассе, которая соединяет северо-восточные регионы Италии с Австрией, растянулись на 16 километров.

Количество автомобилей, которые оказались в снежной ловушке, спасатели определить затруднились, но уверены, что счет идет на тысячи.

Из-за непогоды несколько грузовиков на "летней" резине перевернулись, блокируя движение. Перед этим на автомагистраль сошла лавина, однако тогда на этом участке дороги тогда не было машин. Сообщений о жертвах не поступало.

Напомним, что ранее на границе между Украиной и Польшей возникли автомобильные заторы, которые затянулись не на один день.

Подобная ситуация возникала и раньше, когда после забастовки польских контрольных служб на границе Украины и Польши во Львовской области выстроились километровые очереди из грузовиков.

Кроме того, сообщалось о проблемах, с которыми украинцы сталкиваются на пересечении границы в Польшу: плохой инфраструктуре, длинных очередях, откровенном хамстве и коррупции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Италия, пробка, снегопад, лавина, снегопады

Вы сейчас просматриваете новость " В Италии из-за снегопада тысячи машин застряли в пробках". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильные снегопады оставили без света и тепла тысячи домов в Швеции

Сегодня, 11:54

Более 6,5 тысяч потребителей оказались без электричества

В Днепропетровской области пассажирский автобус застрял в снежном заносе

31 января, 19:45

Водителя и пассажиров пришлось вытаскивать бойцам ГСЧС

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади