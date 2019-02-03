В Италии из-за снегопада тысячи машин застряли в пробках

Пробка на трассе между Италией и Австрией растянулась на 16 километров

Из-за снегопадов на трассе в Италии застряли тысячи машин. Фото: Twitter

В Италии из-за снегопада тысячи машин застряли в пробках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6d0/f94/5c56d0f94582b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6d0/f94/5c56d0f94582b.jpg 2019-02-03T13:41:07+02:00 Евросоюз Пробка на трассе между Италией и Австрией растянулась на 16 километров

В Италии тысячи автомобилей застряли на автомагистрали в пробках, вызванных сильным снегопадом. Об этом сообщает Reuters.

"Тысячи транспортных средств застряли в длинных очередях, вызванных сильными снегопадами на итальянской автомагистрали A22 в субботу, пожарные спасли 200 человек, которые несколько часов были заблокированы в машинах", – говорится в сообщении.

В свою очередь, представитель пожарной службы провинции Больцано сообщил, что пробки на трассе, которая соединяет северо-восточные регионы Италии с Австрией, растянулись на 16 километров.

Количество автомобилей, которые оказались в снежной ловушке, спасатели определить затруднились, но уверены, что счет идет на тысячи.

Из-за непогоды несколько грузовиков на "летней" резине перевернулись, блокируя движение. Перед этим на автомагистраль сошла лавина, однако тогда на этом участке дороги тогда не было машин. Сообщений о жертвах не поступало.

Напомним, что ранее на границе между Украиной и Польшей возникли автомобильные заторы, которые затянулись не на один день.

Подобная ситуация возникала и раньше, когда после забастовки польских контрольных служб на границе Украины и Польши во Львовской области выстроились километровые очереди из грузовиков.

Кроме того, сообщалось о проблемах, с которыми украинцы сталкиваются на пересечении границы в Польшу: плохой инфраструктуре, длинных очередях, откровенном хамстве и коррупции.

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