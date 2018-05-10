В Италии мужчина убил жену-украинку и застрелился

Сегодня, 02:06

Итальянец убил украинку на почве ревности

фото &quot;Информатор&quot;
фото "Информатор"

В Италии, где ранее на рельсах нашли тело 31-летней украинки из поселка Коропец, что на Тернопольщине, 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на родных и близких убитой.

По словам Алены Яновской, сестры погибшей, итальянец убил украинку на почве ревности.

"Антонио работал охранником. Он выстрелил Марине в сердце из табельного оружия. Антонио должен был сдать ночную смену и прийти домой к 6:00. Но он покинул смену раньше, что позже заставило коллег отправиться на его поиски", – сообщила Яновская.

Убийство произошло в доме в самом центре города Мелфи провинции Поненца во вторник, 8 мая.

О происшествии в полицию сообщил сосед, который около 7:30 утра услышал выстрелы из дома, где были позже обнаружены тела.

На данный момент мoтив неизвестен. Следователи рассматривают все возможные версии. По предварительным данным, пара находилась в процессе развода, а Антонио Жирарди не хотел расторгать брак.

Напомним, 17 октября 2017 года в итальянском городке Купрамонтана нашли мертвой 19-летнюю украинку Марию Искру, которая пропала 8 октября.

А в конце декабря в Италии нашли жестоко убитой украинку Софию Мельник. По информации итальянских СМИ, украинка София Мельник имела отношения с несколькими мужчинами и даже ради одного из них хотела уйти от своего сожителя.
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