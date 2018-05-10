В Италии мужчина убил жену-украинку и застрелился
Итальянец убил украинку на почве ревности
В Италии, где ранее на рельсах нашли тело 31-летней украинки из поселка Коропец, что на Тернопольщине, 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на родных и близких убитой.
По словам Алены Яновской, сестры погибшей, итальянец убил украинку на почве ревности.
"Антонио работал охранником. Он выстрелил Марине в сердце из табельного оружия. Антонио должен был сдать ночную смену и прийти домой к 6:00. Но он покинул смену раньше, что позже заставило коллег отправиться на его поиски", – сообщила Яновская.
Убийство произошло в доме в самом центре города Мелфи провинции Поненца во вторник, 8 мая.
О происшествии в полицию сообщил сосед, который около 7:30 утра услышал выстрелы из дома, где были позже обнаружены тела.
На данный момент мoтив неизвестен. Следователи рассматривают все возможные версии. По предварительным данным, пара находилась в процессе развода, а Антонио Жирарди не хотел расторгать брак.
Напомним, 17 октября 2017 года в итальянском городке Купрамонтана нашли мертвой 19-летнюю украинку Марию Искру, которая пропала 8 октября.
А в конце декабря в Италии нашли жестоко убитой украинку Софию Мельник. По информации итальянских СМИ, украинка София Мельник имела отношения с несколькими мужчинами и даже ради одного из них хотела уйти от своего сожителя.