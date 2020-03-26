Охваченная коронавирусом Италия спасает экономику: что для этого делает Рим

Правительство и Европейский центральный банк выделили колоссальные деньги на восстановление от пандемии

Коронавирус довольно быстро охватил всю территорию Италии, из-за чего она стала лидером по количеству жертв пандемии, обогналв в этом антирейтинге даже Китай, откуда инфекция и распространилась.

Состоянием на 26 марта в этой стране насчитывается больше 74 тыс. инфицированных, а также 7,5 тыс. погибших из-за COVID-19.

Правительство решительно приняло меры сдерживания, объявив в начале марта четырехнедельный национальный карантин, ограничив поездки граждан, запретив общественные мероприятия и закрыв все учебные заведения.

До начала апреля в стране функционируют только продуктовые магазины, аптеки, банки, общественный транспорт и сфера общественных услуг.

Международный валютный фонд узнал, как Рим спасает экономику страны в условиях эпидемии (по данным МВФ на 23 марта).

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Бюджетные меры

Правительство приняло пакет чрезвычайных мер объемом в 25 миллиардов евро (1,4% ВВП), который включает:

укрепление итальянской здравоохранительной системы и гражданской защиты (3,2 млрд евро);

меры по сохранению рабочих мест и обеспечению доходов сокращенных и самозанятых работников (10,3 млрд);

поддержку бизнеса, включая отсрочку налогообложения и платежей за коммунальные услуги в самых пострадавших муниципалитетах (6,4 млрд);

5,1 млрд евро для кредитования, направленных на разблокирование около 350 млрд евро (20% ВВП) ликвидности для предприятий и домашних хозяйств.

При этом правительство Италии допускает, что при необходимости могут быть приняты и дополнительные меры.

Монетарные и макрофинансовые меры

Европейский центральный банк предоставил Италии поддержку в виде:

дополнительного транша в размере 120 млрд евро до конца 2020 года в рамках существующей программы;

проведения дополнительных аукционов по реализации ценных бумаг на более выгодных условиях;

покупки ценных бумаг частного и государственного секторов на 750 млрд евро до конца 2020 года;

расширение диапазона приемлемости активов для участия в программах закупок для корпоративного сектора и ослабление стандартов для рефинансирования по программам Евросистемы (MRO, LTRO, TLTRO).

Основные меры, которые были приняты в рамках правительственного пакета мер, включают:

мораторий на погашение кредитов для некоторых домохозяйств, а также малых и средних предприятий (МСП), в том числе на ипотечные кредиты и овердрафты (кредит, выданный банком для оплаты клиентом расчетных документов при нехватке средств на его расчетном счете);

государственные гарантии по кредитам для МСП;

стимулирование финансовых и нефинансовых компаний в виде отсрочки подачи налоговых отчетов;

выделение итальянскому банку развития (Cassa Depositi e Prestiti) 500 млн евро в виде государственных гарантий с целью поддержки кредитования и ликвидности банков, чтобы те могли финансировать средний и крупный бизнес.

Также Банк Италии объявил о мерах по оказанию помощи банкам и небанковским посредникам под его контролем: возможность временно продолжать работу ниже государственных требований касательно капитала и ликвидности, продление некоторых обязательств по отчетности и перенос инспекций на месте.

Напомним также, что Совет министров Италии ввел новые санкции против нарушителей правил карантина – им грозит до 3 тыс. евро штрафа.

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