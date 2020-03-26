Охваченная коронавирусом Италия спасает экономику: что для этого делает Рим

Коронавирус довольно быстро охватил всю территорию Италии, из-за чего она стала лидером по количеству жертв пандемии, обогналв в этом антирейтинге даже Китай, откуда инфекция и распространилась.
Состоянием на 26 марта в этой стране насчитывается больше 74 тыс. инфицированных, а также 7,5 тыс. погибших из-за COVID-19.
Правительство решительно приняло меры сдерживания, объявив в начале марта четырехнедельный национальный карантин, ограничив поездки граждан, запретив общественные мероприятия и закрыв все учебные заведения.
До начала апреля в стране функционируют только продуктовые магазины, аптеки, банки, общественный транспорт и сфера общественных услуг.
Международный валютный фонд узнал, как Рим спасает экономику страны в условиях эпидемии (по данным МВФ на 23 марта).
Бюджетные меры
Правительство приняло пакет чрезвычайных мер объемом в 25 миллиардов евро (1,4% ВВП), который включает:
- укрепление итальянской здравоохранительной системы и гражданской защиты (3,2 млрд евро);
- меры по сохранению рабочих мест и обеспечению доходов сокращенных и самозанятых работников (10,3 млрд);
- поддержку бизнеса, включая отсрочку налогообложения и платежей за коммунальные услуги в самых пострадавших муниципалитетах (6,4 млрд);
- 5,1 млрд евро для кредитования, направленных на разблокирование около 350 млрд евро (20% ВВП) ликвидности для предприятий и домашних хозяйств.
При этом правительство Италии допускает, что при необходимости могут быть приняты и дополнительные меры.
Монетарные и макрофинансовые меры
Европейский центральный банк предоставил Италии поддержку в виде:
- дополнительного транша в размере 120 млрд евро до конца 2020 года в рамках существующей программы;
- проведения дополнительных аукционов по реализации ценных бумаг на более выгодных условиях;
- покупки ценных бумаг частного и государственного секторов на 750 млрд евро до конца 2020 года;
- расширение диапазона приемлемости активов для участия в программах закупок для корпоративного сектора и ослабление стандартов для рефинансирования по программам Евросистемы (MRO, LTRO, TLTRO).
Основные меры, которые были приняты в рамках правительственного пакета мер, включают:
- мораторий на погашение кредитов для некоторых домохозяйств, а также малых и средних предприятий (МСП), в том числе на ипотечные кредиты и овердрафты (кредит, выданный банком для оплаты клиентом расчетных документов при нехватке средств на его расчетном счете);
- государственные гарантии по кредитам для МСП;
- стимулирование финансовых и нефинансовых компаний в виде отсрочки подачи налоговых отчетов;
- выделение итальянскому банку развития (Cassa Depositi e Prestiti) 500 млн евро в виде государственных гарантий с целью поддержки кредитования и ликвидности банков, чтобы те могли финансировать средний и крупный бизнес.
Также Банк Италии объявил о мерах по оказанию помощи банкам и небанковским посредникам под его контролем: возможность временно продолжать работу ниже государственных требований касательно капитала и ликвидности, продление некоторых обязательств по отчетности и перенос инспекций на месте.
Напомним также, что Совет министров Италии ввел новые санкции против нарушителей правил карантина – им грозит до 3 тыс. евро штрафа.
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