В Италии сообщили неприятную для России новость о санкциях

Рим не будет настаивать на немедленной отмене антироссийских санкций

Италия не будет предлагать немедленного снятия санкций с РФ, однако выдвинет политическое предложение о постепенном обсуждении санкционного режима. Об этом заявил экс-глава МИД Италии Франко Фраттини.

Фраттини выразил уверенность, что нынешнее правительство Италии, которое задекларировало в коалиционном соглашении необходимость снятия санкций с РФ, "не зайдет слишком далеко".

"Италия будет играть ответственную игру. В том числе в вопросе санкций... Это нереалистично – думать, что (санкции прекратятся) "уже завтра". Но Италия сделает предложение. Надо изучить: возможно ли снова привлечь Россию (к сотрудничеству с ЕС) в отдельных сферах?" - отметил Фраттини.

По его словам, в декабре, когда ЕС в очередной раз будет пересматривать режим секторальных санкций в отношении России, Рим выдвинет политическое предложение о том, как постепенно, шаг за шагом обсуждать санкции.

"Возможно, речь пойдет об отдельных сферах, где действуют санкции, возможно – об их продолжительности. Не будет такого, чтобы Италия просто ветировала продление санкций – и именно поэтому она не сделала этого во время последнего пересмотра в июне", - отметил Фраттини.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.

Также мы писали о том, что Италия заблокировала внесение крымского "депутата" в санкционный список ЕС.