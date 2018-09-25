В Италии сообщили неприятную для России новость о санкциях

Сегодня, 11:47

Рим не будет настаивать на немедленной отмене антироссийских санкций

Италия будет добиваться смягчения санкций. Фото: tvc.ru
Италия будет добиваться смягчения санкций. Фото: tvc.ru

Италия не будет предлагать немедленного снятия санкций с РФ, однако выдвинет политическое предложение о постепенном обсуждении санкционного режима. Об этом заявил экс-глава МИД Италии Франко Фраттини.

Фраттини выразил уверенность, что нынешнее правительство Италии, которое задекларировало в коалиционном соглашении необходимость снятия санкций с РФ, "не зайдет слишком далеко".

"Италия будет играть ответственную игру. В том числе в вопросе санкций... Это нереалистично – думать, что (санкции прекратятся) "уже завтра". Но Италия сделает предложение. Надо изучить: возможно ли снова привлечь Россию (к сотрудничеству с ЕС) в отдельных сферах?" - отметил Фраттини.

По его словам, в декабре, когда ЕС в очередной раз будет пересматривать режим секторальных санкций в отношении России, Рим выдвинет политическое предложение о том, как постепенно, шаг за шагом обсуждать санкции.

"Возможно, речь пойдет об отдельных сферах, где действуют санкции, возможно – об их продолжительности. Не будет такого, чтобы Италия просто ветировала продление санкций – и именно поэтому она не сделала этого во время последнего пересмотра в июне", - отметил Фраттини.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.

Также мы писали о том, что Италия заблокировала внесение крымского "депутата" в санкционный список ЕС.
Россия, Италия, санкции
Источник:

Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi

Италия ужесточила миграционное законодательство

Вчера, 16:58

Документ предусматривает лишение беженцев политического убежища в случае совершения ими преступлений

Украина

Фото: Pixabay

"Внятное" имя и "вразумительная" фамилия: что не так с законопроектом о езде без прав

Вчера, 16:12

Эксперт уточнил, что нужно доработать в документе, чтобы на практике избежать конфликтных ситуаций
Загрузка...

Политика

Този и Порошенко. Фото: president.gov.ua

Экс-мэр Вероны объяснил лишение Порошенко почетного звания в Италии

Вчера, 14:48

Пророссийские силы в городском совете Вероны говорили о Донбассе и летальном оружии для Украины, отметил бывший градоначальник

Россия

Минфин США, фото forexaw.com

США могут вогнать Россию в новый кризис - соавтор "крымского пакета" санкций

Вчера, 13:59

Бывший помощник главы американского минфина, который прринял участие в разработке санкций США за оккупацию Крыма, указал, какие санкции могут вызвать новый кризис в РФ

Другие страны

Фото: пресс-служба президента

В Италии Порошенко лишили почетного звания

23 Сентября, 13:40

За принятие данного решения проголосовали 28 человек

Украина

Фото: Pixabay

Украина запретила ввоз из России еще пяти пропагандистских книг

23 Сентября, 12:02

Книги содержат в себе идеологические доктрины государства-агрессора

США

Фото: Fotolia

Революция неизбежна: в США раскрыли истинную цель санкций против Ирана

23 Сентября, 08:39

Человек рампа предупредил иранские власти, какая их ждет опасность в ближайшем будущем

Другие страны

Фото: AFP

МИД Китая вызвал "на ковер" посла США за санкции из-за сотрудничества с РФ

23 Сентября, 01:47

Внешнеполитическое ведомство решило высказать недовольство диппредставителю Штатов санкциями за покупку российских истребителей и ракетных систем

Россия

Фото: president.gov.ua

Порошенко о санкциях: РФ платит высокую экономическую цену за свою агрессию

22 Сентября, 19:35

Санкции – единственный несиловой метод влияния на Путина, считает президент Украины

США

Самолет-разведчик Ил-20, фото из открытых источников

"Дружественный" огонь по Ил-20 в Сирии и новые санкции США: ТОП-5 событий уходящей недели

22 Сентября, 13:06

Вашингтон также ввел санкции против Китая, в Молдове хотят референдум по Приднестровью, переговоры по Brexit зашли в тупик
Загрузка...