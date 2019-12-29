В Италии сошла лавина: погибли две семилетние девочки и женщина

Одного ребенка доставили в больницу, но девочка вскоре скончалась

фото: ANSA

В Италии в результате схода лавины погибли три человека. Об этом сообщает ANSA.

Как написали в источнике, в Альпах неподалеку от границы с Австрией лавина накрыла группу немецких туристов. Трагедия произошла на горном склоне на высоте более 3000 метров над уровнем моря, в районе курорта Валь Сеналес.

Снежная масса накрыла группу лыжников, которые именно двигались лыжной трассой. В результате на месте погибла 25-летняя женщина и ее семилетняя дочь.

Еще одну девочку такого же возраста на вертолете доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако от полученных травм ребенок скончался.

Также в субботу в итальянских Альпах сошли еще несколько лавин. В результате один из лыжников получил небольшие травмы, еще одного доставили в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

Отмечается, что уровень опасности лавин в этой местности находится на отметке 3 по 5-балльной шкале.

Напомним, недавно в австрийских Альпах сошла лавина, накрыв группу отдыхающих. В результате двое лыжников погибли и еще один был ранен. Жертвами стихии стали опытные инструкторы из Нидерландов – они вместе спускались по лыжной трассе, когда их накрыло трехметровым слоем снега.

Также мы писали, как украинские спасатели сохранили жизнь иностранцу, который заблудился при подъеме на самую высокую точку страны – гору Говерлу в Карпатах. К тому моменту в Карпатах начался снегопад, поэтому иностранец мог не выжить.

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