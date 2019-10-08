Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

В Италии участник велогонок за сто метров до финиша получил смертельную травму

8 октября, 20:42

Велогонщик был госпитализирован, но не смог преодолеть последствия травмы

В Италии участник велогонок получил фатальную травму за сто метров до финиша – спортсмен упал и сильно ударился головой.

С большой гематомой мужчину доставили в больницу, сделали операцию и ввели в состояние искусственной комы. Из нее пострадавший уже не вышел: умер, не приходя в сознание.

Стоит напомнить, что недавно гонщик команды Arden Антуан Юбер, который боролся за позиции в ТОП-10 во время гонки в Бельгии и попал в аварию: он вылетел с трассы, врезался в заграждение, а после этого его болид по инерции вынесло обратно на трек, где в него на полной скорости врезалась другая машина. Спустя полтора часа после происшествия гонщик от полученных травм скончался.

Реклама

22-летний Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодежной программы Renault. В этом сезоне "Формулы-2" он выиграл две гонки – в Монако и Ле-Кастелле, – и по приезде чемпионата в Бельгию находился на восьмом месте в зачете.

В тренде
СМИ рассказали, как Китай выдавливает Россию из Средней Азии

Напомним, ранее мы писали о том, что сын Михаэля Шумахера активно собирает деньги в фонд отца. В Германии состоялся благотворительный футбольный матч в честь легенды "Формулы-1".

Смотрите, как выглядят болиды "Формулы-1" в сезоне-2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Италия трагедия травма велогонщик велосипедист

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин согласился на газовый контракт с Украиной
Путин согласился на газовый контракт с УкраинойЭкономика
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительным
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительнымЕвросоюз
Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами
Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервамиFun
В Великобритании прокомментировали согласование
В Великобритании прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"Политика
В Германии случилось ДТП из-за зебры: подробности
В Германии случилось ДТП из-за зебры: подробностиЕвросоюз
В Британии обвинили Россию в начале нового вида войны
В Британии обвинили Россию в начале нового вида войныЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...