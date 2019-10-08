В Италии участник велогонок за сто метров до финиша получил смертельную травму

Велогонщик был госпитализирован, но не смог преодолеть последствия травмы

В Италии участник велогонок получил фатальную травму за сто метров до финиша – спортсмен упал и сильно ударился головой.

С большой гематомой мужчину доставили в больницу, сделали операцию и ввели в состояние искусственной комы. Из нее пострадавший уже не вышел: умер, не приходя в сознание.

Стоит напомнить, что недавно гонщик команды Arden Антуан Юбер, который боролся за позиции в ТОП-10 во время гонки в Бельгии и попал в аварию: он вылетел с трассы, врезался в заграждение, а после этого его болид по инерции вынесло обратно на трек, где в него на полной скорости врезалась другая машина. Спустя полтора часа после происшествия гонщик от полученных травм скончался.

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22-летний Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодежной программы Renault. В этом сезоне "Формулы-2" он выиграл две гонки – в Монако и Ле-Кастелле, – и по приезде чемпионата в Бельгию находился на восьмом месте в зачете.

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Напомним, ранее мы писали о том, что сын Михаэля Шумахера активно собирает деньги в фонд отца. В Германии состоялся благотворительный футбольный матч в честь легенды "Формулы-1".

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