В Италии увеличился рост смертей от коронавируса

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 28 710 человек

За минувшие сутки 2 мая число умерших от вызываемого новым коронавирусом COVID-19 заболевания в Италии снова приблизилось к 500 – жертвами инфекции стали 474 человека (днем ранее сообщалось о 269 умерших от инфекции).

Об этом сообщили в департамент гражданской защиты страны.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 28 710 человек.

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Число излечившихся составило за последние сутки 1 665 и достигло почти 80 тыс. (79 914 человек). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшилось до 1,5 тыс., сообщили в департаменте.

Кроме того, число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Италии достигло 209 328 при суточном приросте в 1 900 новых случаев.

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Тем временем, власти Италии планируют постепенное возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

С 4 мая в Италии будет снова разрешена работа строительных компаний, производителей и некоторых оптовиков. Откроются для прогулок парки. Будут разрешены семейные посещения и траурные церемонии с участием не более 15 человек, но при условии сохранения социальной дистанции.

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С 18 мая ожидается открытие магазинов розничной торговли, музеев и библиотек, а с июня – ресторанов, баров, салонов красоты и парикмахерских. Школы останутся закрытыми до начала следующего учебного года в сентябре.

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