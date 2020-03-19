Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

В Италии за день коронавирус унес жизни почти полтысячи человек

19 марта, 01:28

Елена Вус

Также значительно увеличилось число инфицированных

Власти Италии заявили о 475 смертельных случаях за сутки в стране от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает ANSA.

Ранее сообщалось, что количество жертв коронавируса в Италии составило 2503 человека.

Реклама

По словам главы департамента гражданской обороны Анджело Борелли, общее число смертей от инфекции достигло 2978 человек.

Также значительно увеличилось число инфицированных – 4207 новых случая за сутки. Также возросло число медицинских работников, зараженных новым коронавирусом – до 2629 человек, или 8,3% от общего числа случаев. Всего в Италии коронавирусом заразились 35 тыс. 713 человек.

В тренде
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото

"Вылечились на 1084 больше (чем вчера), и это действительно важное число, которое доводит выздоровевших до 4025, что на 37% больше, чем вчера", – отметил Борелли.

Напомним, опасная инфекуия распространилась уже на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.

В свою очередь, журналист из Италии в коротком видео раскрыл правду о коронавирусе. За два дня ролик набрал более пяти миллионов просмотров.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия смерть жертвы заражение коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатах
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатахУкраина
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогноз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогнозЕвросоюз
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...