В Италии за день коронавирус унес жизни почти полтысячи человек

Власти Италии заявили о 475 смертельных случаях за сутки в стране от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает ANSA.

Ранее сообщалось, что количество жертв коронавируса в Италии составило 2503 человека.

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По словам главы департамента гражданской обороны Анджело Борелли, общее число смертей от инфекции достигло 2978 человек.

Также значительно увеличилось число инфицированных – 4207 новых случая за сутки. Также возросло число медицинских работников, зараженных новым коронавирусом – до 2629 человек, или 8,3% от общего числа случаев. Всего в Италии коронавирусом заразились 35 тыс. 713 человек.

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"Вылечились на 1084 больше (чем вчера), и это действительно важное число, которое доводит выздоровевших до 4025, что на 37% больше, чем вчера", – отметил Борелли.

Напомним, опасная инфекуия распространилась уже на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.

В свою очередь, журналист из Италии в коротком видео раскрыл правду о коронавирусе. За два дня ролик набрал более пяти миллионов просмотров.

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