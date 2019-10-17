В Каталонии заговорили о новом референдуме о независимости

Ким Торра. Фото: REUTERS/Albert Gea

В испанской Каталонии необходимо провести новый референдум о независимости неспокойного региона, считает глава местного правительства Ким Торра.

Спустя ровно два года после первого референдума, который закончился судом над его предшественниками, каталонский лидер выступил в местном парламенте, комментируя жесткие приговоры членам предыдущего Кабинета министров.

"Если нас приговорили к 100 годам тюремного заключения за то, что мы вынесли урны для голосования, ответ ясен: нам придется их снова вынести, для самоопределения", – цитирует Торра издание La Vanguardia.

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В то же время, он осудил насилие на протестах, которые в последние три дня охватили каталонскую столицу Барселону и другие города региона. Ким Торра назвал мирные средства единственным путем вперед и опроверг то, что каталонские сепаратисты являются жестокими.

В течение последних трех дней Каталонию всколыхнули протесты после того, как Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров сепаратистов за их участие в референдуме о независимости 2017 года.

Напомним, на этой неделе Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, а также приговорил к приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет девять других бывших членов его правительства.

Это спровоцировало крупные народные волнения, в результате которых пострадали уже более ста человек.

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