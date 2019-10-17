Барселона в огне: демонстранты обстреляли вертолет и атаковали полицию с кислотой

Ночью в Барселоне произошли серьезные инциденты во время протестов сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщает El Pais.
Демонстранты запускали в полицейских вертолет пиротехнические ракеты. а также использовали против полиции коктейли Молотова и кислоту. В итоге – в центре вспыхнуло около 45 пожаров.
Отмечается, что вначале акция протеста была мирной. Столкновения вспыхнули, когда часть демонстрантов пришла к штабу отдела внутренних дел. В этот момент некоторые из протестующих ломали ограждения, поджигали мусорные контейнеры и решительно действовали против полиции.
Пламя нескольких горящих контейнеров перебросилось на десяток автомобилей, припаркованных рядом.
Серьезные столкновения произошли также в Жироне, Лериде и Таррагоне.
Напомним, минувшей ночью в Барселоне произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Тогда были задержаны более 200 человек.
Отметим, что очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.
Также мы сообщали, что МВД Испании до конца недели направит в Каталонию 200 спецназовцев в качестве подкрепления 2 тыс. служащим полиции и национальной гвардии.
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