В крупнейший аэропорт и на ж/д станцию в Лондоне подкинули бомбы

В Скотланд-Ярде допускают, что взрывустройства могли подложить и на другие объекты

Фото: AFP

В крупнейший аэропорт и на ж/д станцию в Лондоне подкинули бомбы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eae/e06/5c7eaee06eb24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eae/e06/5c7eaee06eb24.jpg 2019-03-05T19:34:00+02:00 Евросоюз В Скотланд-Ярде допускают, что взрывустройства могли подложить и на другие объекты

Правоохранительные органы британской столицы занялись расследованием обнаружения взрывных устройств, которые были обнаружены на трех крупнейших транспортных узлах Лондона.

Как сообщает Sky News, 5 марта на железнодорожной станции "Ватерлоо", а также в аэропортах Хитроу и Сити были найдены почтовые картонные коробки, в которых позже обнаружили самодельные взрывные устройства.

Бомбы успешно нейтрализовали, никто не пострадал, однако в Скотланд-Ярде допускают, что взрывустройства могли подкинуть и на другие объекты.

В полиции произошедшее уже назвали "звеньями одной цепи" и рекомендовали жителям города "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

Напомним, на прошлой неделе в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") эвакуировали пассажиров после сообщения о минировании из терминалов.

Также прошлым летом сообщалось, что по этой же причине из аэропорта Запорожья из-за угрозы взрыва экстренно были эвакуированы 95 человек.

Мы также писали о "минировании" Одесского аэропорта – после поступившего сообщения воздушную гавань обыскивали кинологи и саперы.

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