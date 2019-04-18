В легендарный Акрополь в Афинах попала молния: есть пострадавшие

Разряд задел билетные кассы, в которых находились четыре человека

Фото: Pixabay

Четыре человека пострадали в результате попадания молнии в знаменитый Акропольский холм в Афинах, на котором расположен самый узнаваемый символ города – древнегреческий храм Парфенон.

Как пишет Ekathimerini, инцидент произошел 17 апреля. И, хотя основная сила удара пришлась на громоотвод, молния также задела и здание билетной кассы у входа в музейный комплекс.

В результате случившегося, в помещении вылетели окна, и стекло порезало двух кассиров и двух туристов, сообщает местное Министерство культуры.

Потерпевшие были госпитализированы. Туристам оказали первичную помощь и с мелкими порезами выписали в тот же день, а сотрудников музейного комплекса врачи решили оставить на ночь в больнице.

При этом древним архитектурным памятникам никакого ущерба нанесено не было, однако археологические раскопки решили до конца дня прекратить.

Напомним, что недавно молния также попала в верхушку самого высокого на планете сооружения – Бурдж Халифа в Дубае.

Мы также писали об инциденте в московском аэропорту "Шереметьево", где в летевший из Нью-Йорка трансатлантический лайнер Airbus A330 попала молния.

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