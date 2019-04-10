В небе над Москвой в пассажирский лайнер ударила молния
Чрезвычайное происшествие случилось с рейсом, направлявшимся в "Шереметьево" из Нью-Йорка
В московском аэропорту "Шереметьево", где прошлой осенью самолет совершил наезд на мужчину, произошло ЧП с трансатлантическим лайнером, поставившее под угрозу жизни всех находившихся на борту.
Как сообщили в органах управления воздушным движением российской столицы, заходя на посадку в воздушной гавани в летевший из Нью-Йорка Airbus A330 попала молния. Инцидент случился 10 апреля на высоте порядка 3 км.
Несмотря на непредвиденную ситуацию, пилоту удалось благополучно посадить борту, при этом ни его пассажиры, ни экипаж не пострадали.
После посадки на корпусе самолета были обнаружены следы удара от молнии. В связи с этим перед новой отправкой в рейс лайнеру придется пройти технический осмотр специалистами.
Напомним, что в прошлом году в "Шереметьево" дважды произошел аналогичный случай – во время вылета из аэропорта самолетов Bombardier и Airbus А320 в них попала молния, из-за чего воздушные суда были вынуждены вернуться обратно.
Стоит отметить. что в феврале во время посадки в этом аэропорту произошел опасный инцидент с бизнес-джетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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