В Литве горят 12 гектаров торфяника: пожарные просят помощи у военных

Ближайший источник воды находится в километре от места возгорания

Фото: Facebook

Пожар на торфянике в Шилутском районе Литвы охватил территорию в 12 гектаров. О происшествии в эфире национального радио сообщила представитель противопожарно-спасательного департамента при МВД республики Лаура Валаускене.

"В район бедствия направлены 10 пожарных расчетов", — сказала она.

Борьбу с огнем осложняет то обстоятельство, что ближайший источник воды находится в километре от пожара. На место происшествия выехало 10 автоцистерн.

Пожарные пытаются спасти технику, которая стоит на торфянике. Спасатели планируют обратиться за помощью к армии. Они могут задействовать вертолеты для тушения.

Ветер со стороны пожара дует в сторону районного центра Шилуте. Как сказал радиостанции мэр Шилутского района Витаутас Лауринайтис, в 15-тысячном городе задымления нет, но ощущается запах гари.

Эксперты отмечают, что тушение пожаров на торфяниках, как правило, идет сложно. По их оценкам, ликвидация чрезвычайного происшествия в Шилутском районае может занять до трех суток.

Напомним, масштабный пожар произошел в Донецкой области. Горели два смежных поля площадью 200 га. Поля были засеяны пшеницей и ячменем.

Также сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар на складе секонд-хенда в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района. К тушению пожара привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Литве горят 12 гектаров торфяника: пожарные просят помощи у военных". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"