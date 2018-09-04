В Литве ответили на предложения Макрона о новой системе безопасности ЕС

Сегодня, 14:35

По мнению шефа литовской дипломатии, лидерство Североатлантического альянса как гаранта безопасности не подлежит сомнению

Линас Линкявичюс. Фото: agrimpasa.com
Линас Линкявичюс. Фото: agrimpasa.com

Планы проведения Евросоюзом (ЕС) собственной, отдельной от НАТО и США, политики в сфере обеспечения безопасности в Вильнюсе не разделяют. Такую позицию во вторник в эфире радиостанции "Жиню радияс" озвучил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Надеюсь, что автономной политики безопасности не будет. С прагматичной, практической точки зрения мы являемся сильными, когда действуем сообща", – сказал он.

По мнению шефа литовской дипломатии, лидерство Североатлантического альянса как гаранта безопасности не подлежит сомнению.

"НАТО является главной опорой безопасности на евроатлантическом пространстве и в Европе, и даже для тех стран, которые в блок не входят", – утверждал он.

Линкявичюс считает ненужным дублирование в рамках ЕС функций и структур альянса.

"Если мы что-то создаем, это не должно дублировать созданное нами в контексте НАТО", – отметил он.

О необходимости обеспечения европейской безопасности в новых условиях высказался президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании с послами своей страны в конце августа.

"Европа более не может доверять США обеспечение своей безопасности. Европе сегодня необходимо взять на себя надлежащую ей ответственность и гарантировать свою безопасность, а, следовательно, и свой суверенитет", – подчеркнул он.

Также Макрон заявил, что страны Европы должны строить новую архитектуру безопасности.
Литва, линкявичюс, Макрон
Источник:

ТАСС

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