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В Лондоне полиция задержала почти 300 протестовавших против загрязнения окружающей среды

Сегодня, 02:35

Активисты организации Extinction Rebellion блокировали загруженные транспортные артерии в центре Лондона

Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания. Фото: Pixabay

Полиция Лондона задержала 290 экологических активистов, которые с понедельника проводят акции протеста в центре британской столицы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда. "Общее число задержанных за два дня достигло 290 человек", — информировала полиция.

Активисты организации Extinction Rebellion блокировали загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды. Тогда же сотрудники полиции за нарушение общественного порядка задержали 122 человека.

Защитники природы продолжили свои акции во вторник, отказываясь разблокировать мост Ватерлоо, в результате чего полицейскими были задержаны 168 человек. Стражи порядка также задерживали демонстрантов на оживленном лондонском перекрестке Оксфорд-серкус, стянув в этот район более 10 полицейских машин.

Активисты Extinction Rebellion планируют в течение ближайших двух недель продолжать устраивать демонстрации на дорогах британской столицы. При этом полицейские потребовали от них прекратить проводить точечные митинги и обязали всех активистов до вечера пятницы переместиться для продолжения акции протеста исключительно в окрестностях Мраморной арки.

Напомним, что накануне около 10 часов утра в машину посла Украины в Великобритани Натальи Галибаренко на стоянке перед зданием посольства намеренно врезался другой автомобиль. Была немедленно вызвана полиция, однако даже после прибытия правоохранителей на место инцидента, злоумышленник смог еще раз протаранить машину дипломата


Как уже сообщалось, на месте событий копам пришлось открыть стрельбу: было использовано огнестрельное оружие и электрошокер, автомобиль был остановлен, а мужчина в возрасте более 40 лет арестован.

Мы также писали, что перед атакой злоумышленник несколько часов громко слушал в машине украинскую музыку.

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Тег Лондон, полиция, задержали

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Источник:

ТАСС

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