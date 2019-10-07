В Лондоне задержали более 200 экоактивистов

Демонстранты прошли маршем по центру Лондона и перекрыли набережную Виктории

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Полиция Лондона задержала 217 эко-активистов движения Extinction Rebellion в начале запланированной двухнедельной акции.

Об этом сообщает городская полиция в Twitter.

"По состоянию на 17:15 сегодня правоохранители задержали 217 человек в протестах Extinction Rebellion", – уточнили в полиции Лондона.

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Как сообщалось, тысячи климатических активистов блокируют с утра понедельника несколько улиц в Берлине.

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Подобные акции проходят в этот день также в Лондоне, Париже, Мадриде, Амстердаме, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Перте, Сиднее, Мельбурне и других крупных городах мира.

Напомним, в прошлом месяце активисты Greenpeace провели акцию протеста в Берлине, приуроченную к визитоу министра окружающей среды Бразилии Рикардо Саллеса. Они оделись в ярко-желтые комбинезоны и скандировали: "Нет сделкам с климатическими преступниками!"

Кроме того, "Сегодня" сообщали о впечатлившем многих выступлении на открытии климатического саммита ООН в Нью-Йорке 16-летней шведки Греты Тунберг. Девочка высказала все, что думает об ООН и происходящем в мире, и жестко раскритиковала мировых лидеров.

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