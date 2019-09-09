В МИД Франции сделали заявление о снятии санкций с России

Снятие санкций станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении Минских соглашений

Жан-Ив Ле Дриан / Фото: AFP

Вопрос снятия санкций Европейского союза с России пока не стоит. Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне своего визита в Москву, передает "Радио Свобода".

По его словам, снятие санкций станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении Минских соглашений,

После состоявшегося обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и РФ Ле Дриан прибудет в Москву и попытается установить, как он выразился, "основы доверия" между Францией и Россией.

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Известно, что на переговорах будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Предполагается, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества.

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Отметим, что всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России начиная с 2014 года. Кроме "крымских", действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие территориальную целостность Украины или угрожающие ей, также существует так называемый украинский список, в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Виктора Януковича, санкции к которым были применены за злоупотребления с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно.

Четвертый пакет – это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, впоследствии они были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода.

Также стоит напомнить, что Москву Запад наказывает не только за агрессию против Украины. Так, США расширяют работу над санкциями против "Северного потока – 2". Американские политики продолжают подавать законопроекты, которые больно ударят по проекту строительства российского газопровода.

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