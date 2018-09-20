В Молдове много голосов, которые хотят отменить Ассоциацию с ЕС – дипломат

В Молдове есть много голосов разных политических партий, которые отмечают, что хотят денонсировать Соглашение об ассоциации. Но на практике сделать это будет крайне сложно. Поэтому, это больше политические заявления, чем практические шаги, которым они хотят следовать. Но в то же время сильно оспаривать происходящее нельзя, говоря, что это совсем невозможно. Об этом сайту "Сегодня" на Форуме ассоциаций (Association Exchange Forum) сказала госсекретарь по евроинтеграции МИДа Молдовы Даниэла Морари.

В конце февраля 2019 года в Молдове пройдут парламентские выборы. По последним соцопросам лидирует "Партия социалистов" пророссийского президента Игоря Додона. Он неоднократно призывал денонсировать Соглашение об ассоциации с ЕС, развернуть страну в сторону Евразийского экономического союза и превратить Молдову в президентскую республику.

В то же время, многие аналитики и эксперты констатируют, что ничего ужасного из того, что обещал Игорь Додон за два года после избрания президентом, в жизнь он еще не воплотил. По словам Даниэлы Морари, неважно, кто придет к власти на парламентских выборах в феврале.

"ЕС наш сосед и наш главный торговый партнер. 65% нашей торговли идет в ЕС. Поэтому реально очень сложно изменить это. Именно поэтому нам нужно даже больше элементов, чтобы сделать это сотрудничество сильнее.Европейская интеграция – это ключевой приоритет нашей внутренней и внешней политики. Конечно, есть много голосов из разных политических партий, которые отмечают, что хотят денонсировать Соглашение об ассоциации. Но я думаю, сделать это на практике будет крайней сложно. Это больше политические заявления, чем практические шаги, которым они хотят следовать. Но в то же время я не хочу это сильно оспаривать, говоря, что это совсем невозможно", – сказала сайту "Сегодня" дипломат.

По ее словам, у Молдовы еще довольно длинный список домашней работы по имплементации Ассоциации с ЕС.

"У нас парламентские выборы в феврале, поэтому для выполнения этой работы у нас есть еще три месяца, пока парламент будет работать, чтобы принять законы. В каждом секторе у нас есть элементы, над которыми нам еще нужно поработать: реформа в сфере правосудия, антикоррупции, и другие, которые нужны не только для ЕС, но также и для наших граждан, чтобы они вернулись домой", – подытожила Даниэла Морари.

Отметим, на днях в эфире одного из молдавских телеканалов президент Молдовы Игорь Додон заявил, что возвращение Приднестровья в состав Молдовы будет решено путем референдума.

"После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществование будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума", – заявил Додон, добавив, что после политического решения приднестровского конфликта войска с территории левобережья Днестра должны покинуть зону вместе с вооружением.

При этом в своем Facebook Игорь Додон также написал, что стремится иметь хорошие отношения со всеми: как с Россией и ЕС, так и с соседями Молдовы – Украиной и Румынией.

Напомним, парламент Молдовы недавно официально признал Россию угрозой нацбезопасности.