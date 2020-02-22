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В НАТО сдержанно ответили на ядерное предложение Макрона

22 февраля, 00:58

Столтенберг призвал Францию присоединиться к Группе ядерного планирования НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не поддерживает предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести в ЕС диалог по вопросу принятия общеевропейских мер ядерного сдерживания. Об этом он в пятницу заявил в интервью немецкому изданию Spiegel.

"Мы уже имеем ядерную защиту в Европе – ее обеспечивает НАТО, – отметил генсек. – У нас общие структуры командования, общие ядерные доктрины и совместные учения".

Столтенберг призвал Францию, настаивающую в альянсе на стратегической независимости своего ядерного потенциала, присоединиться к Группе ядерного планирования НАТО.

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"Если французы изменят свое мнение, мы будем в любое время рады их приветствовать. Важно, чтобы НАТО как международная организация участвовала в обсуждении вопросов о ядерном сдерживании, так как атомное оружие – это серьезное дело", - сказал Столтенберг.

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В начале февраля Макрон предложил европейским партнерам провести "стратегический диалог" о роли французских ядерных сил в обеспечении коллективной безопасности в Европе. После выхода Великобритании из ЕС Франция будет единственной страной сообщества, обладающей ядерным оружием.

Напомним, недавно Макрон сделал заявление о России и безопасности Европы.

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Франция НАТО Эммануэль Макрон Йенс Столтенберг

Источник: ТАСС

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