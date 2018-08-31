В немецком Хемнице проходит очередная акция протеста

Порядок в этот раз обеспечивает гораздо больше полицейских

В Хемнице, восточная немецкая земля Саксония, в четверг вечером правые популисты начали очередную акцию протеста, которые проходят в городе после убийства в ночь на воскресенье 35-летнего гражданина ФРГ предположительно двумя беженцами.

Об этом сообщает Укринформ.

Правое движение Pro Chemnitz собрало, по оценкам, около 3 тысяч человек у стадиона, где в эти минуты премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер встречается с обеспокоенными горожанами.

В отличие от начала недели, когда в городе произошли стычки между левыми радикалами и неонацистами, порядок в этот раз обеспечивает гораздо больше полицейских, в том числе присланных из других земель, а также из федеральной полиции. Пока все проходит спокойно.

Прокуратура тем временем возбудила дело о разглашении служебной тайны по факту утечки рабочих документов. Накануне в соцсети попал ордер на арест одного из подозреваемых в убийстве, 22-летнего иракца со всеми его персональными данными. Документ распространили правые радикалы, а им его передал предположительно сотрудник юридического отдела дрезденской полиции, которому грозит до 5 лет тюрьмы. Он сам признался и заявил, что хотел донести до людей правду. Она заключается в том, что иракец уже давно был известен правоохранителями в связи с хранением наркотиков, кражами и нанесением телесных повреждений другим лицам.

Решение о депортации гражданина Ирака в Болгарию, где он подал первоначальное прошение об убежище, было принято еще в мае 2016 года.

Ранее активисты неонацистской Национал-демократической партии Германии устроили беспорядки возле лагеря для беженцев в немецком Дрездене. Радикалы закидали камнями и бутылками участников другого митинга – сторонников идеологии левых.