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В немецкой школе более 100 человек заразились смертельной болезнью

Сегодня, 12:00

Здравоохранительные органы пришли к заключению, что именно школа стала рассадником туберкулеза

/ Фото: Pixabay

В немецкой школе более 100 человек заразились смертельной болезнью https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C Евросоюз Здравоохранительные органы пришли к заключению, что именно школа стала рассадником туберкулеза

Пока в Германии думают о том, как искоренить корь в школах, в одном из немецких учебных заведений более сотни человек заразились другой болезнью – туберкулезом.

Речь идет об общинной школе им. Михаэля Энде в городе Бад-Шенборн, который расположен в земле Баден-Вюртемберг, пишет Deutsche Welle.

В ней палочку Коха обнаружили у 109 учеников, педагогов и прочих работников учебного заведения, причем 58 из них – ученики восьмого класса.

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У большинства инфицированных болезнь находится в скрытой форме, но у четырех туберкулез перешел в активную стадию и их отправили на лечение.

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Скриншот

В настоящее время представители здравоохранительных ведомств осматривают школьные классы, чтобы определить, каким образом бактерии смогли распространиться среди стольких людей.

Напомним, что на одном их рынков Киева полицейские вместе с миграционной службой задержали 120 иностранных граждан. Трое из них имели инфекцию, похожую на туберкулез

Мы также писали, что ранее в этом году в одной из школ Мариуполя у одного из школьников обнаружили туберкулез. Родители учеников потребовали ввести карантин, на директор решила, что оснований для приостановления учебного процесса не было и лишь распорядилась провести  профилактику в школе.

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