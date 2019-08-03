В немецкой школе более 100 человек заразились смертельной болезнью

Пока в Германии думают о том, как искоренить корь в школах, в одном из немецких учебных заведений более сотни человек заразились другой болезнью – туберкулезом.
Речь идет об общинной школе им. Михаэля Энде в городе Бад-Шенборн, который расположен в земле Баден-Вюртемберг, пишет Deutsche Welle.
В ней палочку Коха обнаружили у 109 учеников, педагогов и прочих работников учебного заведения, причем 58 из них – ученики восьмого класса.
У большинства инфицированных болезнь находится в скрытой форме, но у четырех туберкулез перешел в активную стадию и их отправили на лечение.
В настоящее время представители здравоохранительных ведомств осматривают школьные классы, чтобы определить, каким образом бактерии смогли распространиться среди стольких людей.
Напомним, что на одном их рынков Киева полицейские вместе с миграционной службой задержали 120 иностранных граждан. Трое из них имели инфекцию, похожую на туберкулез.Мы также писали, что ранее в этом году в одной из школ Мариуполя у одного из школьников обнаружили туберкулез. Родители учеников потребовали ввести карантин, на директор решила, что оснований для приостановления учебного процесса не было и лишь распорядилась провести профилактику в школе.
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