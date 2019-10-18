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В Нидерландах арестовали отца "детей подземелья": видео

18 октября, 18:24

Австрийца-сектанта подозревают в незаконном лишении свободы других людей, причинении вреда здоровью и отмывании денег

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Новый арест по делу детей подземелья. В Нидерландах полиция взяла под стражу мужчину, отца шестерых взрослых детей. Их три дня назад нашли в изолированном помещении на ферме. Молодые люди – от 18 до 25 лет – почти десятилетие не контактировали с внешним миром и не имели документов. Вместе с ними жил 58 летний мужчина, который арендовал ферму. Однако отцом детей оказался другой арестован пенсионер. Это 67 летний австриец. Он сектант так называемой Церкви унификации.

Эвелин Аагенбург, пресс-секретарь полиции:

"Задержанный действительно является отцом пятерых человек, которых мы обнаружили в доме, а также молодого человека, который заявил об этом случае. Арестованного подозревают в незаконном лишении свободы других людей, причинении вреда здоровью и отмывании денег".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как из рабства освободили 70 мальчиков и мужчин в Нигерии. Вместо того чтобы обучать Корану, находящихся в так называемой исламской школе, юношей держали в рабстве и насиловали. Самому младшему из них семь лет, а самому старшему – 40.

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Нидерланды заложники сектант отшельник

Источник: Сегодня

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