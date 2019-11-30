В Нидерландах готовятся судить подозреваемых в катастрофе малайзийского Boeing

Самолет сбили в июле 2014 года в небе над Донецкой областью

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В Нидерландах готовятся начать суд над подозреваемыми в катастрофе малайзийского Boeing. Самолет сбили в июле 2014 года в небе над Донецкой областью, с комплекса "Бук". Тогда погибли 298 человек. Международная следственная группа доказала — это сделали русские. Причем приказ отдавали чуть не самом высоком уровне. "Сегодня" узнавали, кто в результате окажется на скамье подсудимых.

Судебный комплекс вблизи аэропорта Амстердама — один из крупнейших в Нидерландах. И именно здесь в марте начнутся слушания по делу катастрофе малайзийского Boeing.

Журналистам показали, в каких условиях будет проходить судебный процесс. Заседать будут трое судей. В небольшом зале, кроме адвокатов и прокуроров, будут только родственники погибших.

Житель Монстера Ханс де Борст вспоминает о дочери, которая погибла в результате атаки на самолет.

"Пять лет я существую, а не живу. Вместе с Эльземик я потерял и смысл жизни", – говорит житель Монстера Ханс де Борст.

В гостиной дома Ханса де Борста – повсюду фото дочери. На них ей навсегда так и останется 17 лет. Эльземик заканчивала школу и мечтала стать архитектором. Любила играть на фортепиано. В тот роковой июльский день вместе с матерью, отчимом и младшим братом отправилась на отдых в Малайзию. К месту назначения семья так и не досталась.

"Я не обвиняю россиян, а только руководство страны, которое отдавало приказы. Россия все эти годы не признает своей вины, наоборот — отрицает доказательства, которые собрали следователи. Надеюсь, что суд накажет виновных", – говорит отец погибшей в авиакатастрофе девушки Ханс де Борст.

Судить будут пятерых подозреваемых. Их имена международная следственная группа обнародовала еще летом. Это Игорь Гиркин, министр обороны так называемой "ДНР", Сергей Дубинский, глава разведки боевиков и ветеран ГРУ России, Олег Пулатов, полковник запаса российских воздушно-десантных войск, и украинец – Леонид Харченко. Но судить их будут, скорее всего, заочно, ведь все они – в международном розыске.

Как и ключевой фигурант дела – экс-командир отдельной роты воздушной обороны боевиков в Снежном Владимир Цемах. Которого в сентябре Киев вместе с другими русскими выдал Москве, в обмен на украинских моряков и политзаключенных.

"В первый день слушаний от прокуратуры мы узнаем, удалось ли сообщить подозреваемым о начале процесса. Но даже при их отсутствии слушания начнутся по плану", – говорит пресс-секретарь окружного суда Гааги Иоланда Винобел.

Как еще одно доказательство, на днях обнародовали запись разговора боевиков, в котором упоминается фамилия министра обороны России Сергея Шойгу.

"Я хотел бы узнать, как комендант города Макеевки, к чему мы идем?", – спрашивает мужчина по телефону своего собеседника. "Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу. Готовимся к единоначалию и к серьезной войне", – отвечают ему на другом конце провода.

Судебный процесс по делу МН-17 продлится год. Ханс де Борст уверен, что этого будет мало. Ведь Россия сотрудничать отказывается. Впрочем, готов ждать дня, когда накажут убийц единственной дочери.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Boeing" , так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также у экспертно-журналистской группы Bellingcat нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук" .

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