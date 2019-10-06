В Нидерландах попугай стал соучастником преступления

Птица сидела на плече своего владельца, когда тот попался на краже

Фото: instagram.com/politieutrechtcentrum

Нидерландские правоохранители арестовали неразлучника, который стал соучастником преступления, повторив опыт своих бразильских коллег, которые ранее в этом году арестовали попугая, который принадлежал члену наркокартеля.

Хозяина попугая задержали после магазинной кражи. В этот момент птица находилась на его плече, сообщает rtvutrecht.nl.

Согласно местным правилам, его также доставили в участок, но, так как клетки подходящего размера у правоохранителей не оказалось, питомца поместили в камеру с его владельцем.

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При этом с неразлучником обращались по всем правилам: предоставили воду и сендвич.

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Мы также писали о том, что нью-йоркское кладбище Грин Вуд облюбовали редкие попугаи-монахи. Как и когда здесь появились эти аргентинские птицы, точно не знает никто. По словам руководства кладбища, из-за экзотических птиц здесь увеличилось количество посетителей.

А вот в Германии произошел другой курьез – полицейские из города Леррах приехали на вызов неравнодушных соседей и обнаружили мужчину, который громко спорил с попугаем своей девушки.

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