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В Бразилии арестовали попугая-преступника

1 мая, 01:30

При приближении полиции птица начинала громко кричать: "Мама, полиция!"

Фото: Pixabay

Правоохранительные органы Бразилии, откуда в прошлом году в Украину прилетел мужчина с крупной партией кокаина, взяли под стражу попугая, который принадлежал члену наркокартеля.

Птицу "задержали" в ходе облавы на севере страны, во время которой был арестован ее владелец, пишет The Guardian.

Любопытно, что мужчина научил своего питомца предупреждать о приближении правоохранителей, и при приближении полиции птица кричала: "Мама, полиция!". Но на этот раз "сигнализация" преступнику не помогла.

А вот после ареста попугай держал клюв на замке, утверждает журналистка Неяра Пиньеро, которая посетила птицу "в заключении". По словам женщины, попугай оказался "чрезвычайно послушным".

До июля попугай будет жить в бразильском зоопарке, а потом его собираются выпустить на свободу.

Напомним, что в апреле при помощи спецслужб США у северо-западного побережья Коста-Рики удалось перехватить больше тонны кокаина.

Мы также писали о крупной партии кокаина, которую ранее пытались ввезти в Украину через порт "Южный" – в прибывшем из Эквадора контейнере, в котором значились бананы, оказалось 220 брикетов с кокаином совокупным весом в 257 кг. Наркотики были изъяты правоохранительными органами.


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Тег Бразилия, наркотики, полиция, птицы, наркокартель, попугай

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