В Бразилии арестовали попугая-преступника
При приближении полиции птица начинала громко кричать: "Мама, полиция!"
Правоохранительные органы Бразилии, откуда в прошлом году в Украину прилетел мужчина с крупной партией кокаина, взяли под стражу попугая, который принадлежал члену наркокартеля.
Птицу "задержали" в ходе облавы на севере страны, во время которой был арестован ее владелец, пишет The Guardian.
Любопытно, что мужчина научил своего питомца предупреждать о приближении правоохранителей, и при приближении полиции птица кричала: "Мама, полиция!". Но на этот раз "сигнализация" преступнику не помогла.
А вот после ареста попугай держал клюв на замке, утверждает журналистка Неяра Пиньеро, которая посетила птицу "в заключении". По словам женщины, попугай оказался "чрезвычайно послушным".
До июля попугай будет жить в бразильском зоопарке, а потом его собираются выпустить на свободу.
Напомним, что в апреле при помощи спецслужб США у северо-западного побережья Коста-Рики удалось перехватить больше тонны кокаина.
Мы также писали о крупной партии кокаина, которую ранее пытались ввезти в Украину через порт "Южный" – в прибывшем из Эквадора контейнере, в котором значились бананы, оказалось 220 брикетов с кокаином совокупным весом в 257 кг. Наркотики были изъяты правоохранительными органами.
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