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В одной из стран НАТО засекли российский спецназ

30 сентября, 11:07

Снимки с самолетов-разведчиков Норвегии предоставили США

/ Фото: ИА REGNUM

Норвежские СМИ сообщили о появлении российского спецназа на территории страны. По их данным, подразделения занимались разведкой. Об этом сообщает местное издание Aldrimer со ссылкой на источники в норвежских разведывательных службах.

Российских бойцов заметили на территории принадлежащего Норвегии архипелага Шпицберген, а также на материковой части страны.

По данным источника, спецназовцы проводили разведку местности и изучали ключевые объекты инфраструктуры. Для их развертывания была использована как минимум одна специальная подводная лодка, предназначенная для выполнения секретных задач.

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Снимки с самолетов-разведчиков, доказывающие российское присутствие, Норвегии предоставили США.

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Грета Тунберг. Фото: AFP

Появление военных на территории страны-члена НАТО связывают с учениями, которые Россия проводит в Баренцевом море. При этом подчеркивается, что на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют под видом штатских. Продолжаются ли секретные операции в данный момент, неизвестно.

Напомним, мы писали, что британские истребители перехватили пять российских самолетов над Балтикой. За два дня британские истребители дважды поднимались с авиабазы НАТО в Эстонии для перехвата российских самолетов в воздушном пространстве.

Кроме этого, СМИ нашли новые доказательства причастности российских военных к крушению рейса MH17 на Донбассе.

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Россия Норвегия разведка спецназ российские военные

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