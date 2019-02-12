В ООН учредили фонд гуманитарной помощи Украине

Швеция и Литва внесли первые донорские средства в фонд

Фото: Getty Images

В ООН учредили фонд гуманитарной помощи Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/327/663/5c63276634c42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/327/663/5c63276634c42.jpg 2019-02-12T22:08:00+02:00 Евросоюз Швеция и Литва внесли первые донорские средства в фонд

В ООН, где ранее рассказали, сколько украинцев продолжают нуждаться в помощи, учредили объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, которые страдают от вооруженного конфликта.

Об этом на специальном заседании ООН относительно Плана гуманитарной помощи на востоке Украины на 2019 год заявила помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщает Укринформ.

"Я рада сегодня объявить о создании Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине и призываю доноров присоединиться к нему", – заявила Мюллер.

Она добавила, что ряд стран уже внесли свои средства в фонд. По ее мнению, сегодняшнее заседание ООН относительно Плана гуманитарной помощи в Украине на 2019 год позволяет привлечь внимание к страданиям украинцев в результате продолжающегося военного конфликта.

"Сегодняшняя дискуссия дает нам возможность еще раз обратить внимание на гуманитарные последствия конфликта. Пока политические дискуссии продолжаются, мы не должны забывать человеческое лицо этого кризиса и его влияние на гражданское население, обычных людей, которые сталкиваются с ее последствиями каждый день", – отметила она.

В ходе заседания выступили заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, представители Европейского Союза, Польши, Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Российской Федерации, Литвы, Соединенных Штатов Америки. На прямой видеосвязи из Киева в обсуждении приняли участие министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш и координатор системы ООН в Украине, координатор ООН по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани.

Вновь созданный Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) относится к так называемым Country-based Pooled Funds ("Страновые объединенные фонды" – ред.) ООН, которые позволяют донорам – правительствам, международным и неправительственным организациям – направлять свои взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Таким образом, средства могут доходить до гуманитарных партнеров в зонах конфликта вовремя, скоординировано и целенаправленно.

Координацией фонда в Украине будет заниматься Офис ООН по координации гуманитарных вопросов под руководством координатора по гуманитарным вопросам, координатора системы ООН в Украине.

Представители делегаций Швеции и Литвы в своих выступлениях сообщили, что их правительства уже внесли средства в фонд. Правительство Швеции пожертвовало $1 млн.

Подытоживая, Мюллер добавила, что общие потребности для гуманитарной помощи жителям востока Украины, которые страдают от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения, на 2019 год составляют $162 млн.

Напомним, в среду, 6 февраля 2019 года в 15.30 Фонд Рината Ахметова провел брифинг "Гуманитарная ситуация на востоке Украины. Потребности мирного населения". На брифинге были озвучены актуальные данные о положении мирного населения Донбасса и его потребностях в гуманитарной помощи.

Ранее мы писали, что количество погибших в результате конфликта на востоке Украины превысило четыре тысячи человек. Об этом говорится в еженедельном отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

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