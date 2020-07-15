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В ожидании второй волны: ЕС массово закупает лекарства против коронавируса

15 июля, 12:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Европе существует нехватка анальгетиков, антибиотиков, мышечных релаксантов, обезболивающих и реанимационных препаратов

Европейский союз на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса активизировал закупку лекарств для лечения COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Так, Евросоюз объявил объединенный тендер на поставку 24 лекарств для интенсивной терапии пациентов с COVID-19.

Как отмечается, в странах ЕС существует нехватка анальгетиков, антибиотиков, мышечных релаксантов, обезболивающих и реанимационных препаратов. Эти препараты в основном используются для лечения критических больных COVID-19.

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Как сообщает агентство со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии, по состоянию на апрель страны-члены ЕС имели нехватку около 100 наименований лекарственных средств для лечения COVID-19.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 13 323 530 случаев заражения коронавирусом, умерли 578 628 человек.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, насколько еще продлят карантин в стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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