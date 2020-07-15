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Лето в масках: Степанов рассказал, на сколько продлят карантин

15 июля, 08:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Минздрав планирует внести коррективы в правила адаптивного карантина

Карантин в Украине, который сейчас действует до 31 июля, продлят как минимум до конца лета. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "РБК-Украина".

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"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - пояснил глава Минздрава.

По его словам, Министерство здравоохранения уже готовит проект соответствующего постановления, также в ведомстве планируют внести коррективы в правила адаптивного карантина.

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Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня" рассказал, что на фоне эпидемии коронавируса в Украине вспышки других заболеваний, в том числе и на курортах, приводят к дополнительной нагрузке на медиков. При этом власти каждой из областей самостоятельно решают, нужно ли вводить карантин.

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Согласно последним данным, в Украине подтвержден 54 771 случай заражения коронавирусом, выздоровели 27 154 человека, летальных случаев – 1 412.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин коронавирус Максим Степанов

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