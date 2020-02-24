В Париже нашествие постельных клопов

В Париже из- за нашествия постельных клопов сложилась чрезвычайная ситуация, французское правительство даже запустило горячую линию, чтобы консультировать горожан по поводу борьбы с паразитами, сообщает The Guardian.

В министерстве жилищного развития Франции отметили, что паразитов почти не было в Париже с 1950-х годов, но в последнее время они "возродились". В ведомстве считают, что причиной распространения клопов в городе стал туризм — люди привозят паразитов с собой из путешествий, а также рост устойчивости насекомых к препаратам, предназначенным для их уничтожения.

В Париже, по последним данным за 2018 год, специалисты по борьбе с насекомыми обработали помещения по 400 тысячам адресов, где были жалобы на постельных клопов.

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С проблема распространения паразитов фигурировала даже в предвыборной кампании политика Бенджамина Гриво, экс-кандидата на должность мэра города. Он обещал очистить столицу Франции от паразитов за 100 дней, однако в итоге отказался участвовать в выборах мэра Парижа из-за публикации интимного видео.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, что клопы занимают второе место среди насекомых, от которых украинцы страдают больше всего в летнюю пору.

Кроме того, студенты Национального авиационного университета признались, что клопы наряду с тараканами и крысами стали неотъемлемой частью их общежитий.

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