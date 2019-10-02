Тысячи французских полицейских вышли протест из-за самоубийств в их рядах: яркие фото

Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Массовая акция протеста полицейских, получившая название "Марш гнева", проходила в среду днем в Париже. Манифестация организована ведущими профсоюзами сотрудников сил правопорядка, недовольных условиями работы.

Согласно данным организаторов, в марше принимали участие около 22 тысяч человек. Манифестанты прошли от площади Бастилии в сторону площади Республики. У многих в руках плакаты были, гласящие: "Настоящая социальная политика для сотрудников МВД", "Защита пенсионной системы", "Против суицидов", "Повышение уровня жизни и условий труда".

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К колонне манифестантов также присоединилась группа из двух десятков участников движения "желтых жилетов" во главе с одним из ее лидеров Эриком Друэ. "Это наше первое предупреждение властям. Правительство должно быть в курсе нашего гнева", — заявил представитель профсоюза "Альянс" Оливье Орсё.

Сотрудники полиции вышли на улицы Парижа на фоне информации о возросшем числе случаев самоубийств среди стражей правопорядка. Согласно данным французских СМИ, с начала года во Франции зафиксировано 52 случая самоубийств среди полицейских. Пик суицидов в рядах сотрудников правоохранительных органов был отмечен в стране в 1996 году, когда более 70 полицейских свели счеты с жизнью. Обеспокоенные новой волной суицидов в 2015 году (55 случаев) французские власти приняли план, содержащий меры борьбы с этим бедствием, однако, как отмечают эксперты, эффект от предпринятых действий оказался краткосрочным.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что во Франции регулярно проходят акции "желтых жилетов". Так массовые беспорядки в городе Нант на западе Франции отметили 44-ю по счету акцию протеста движения "желтых жилетов", которая в остальных городах прошла в спокойной атмосфере. Согласно последним данным, в ходе манифестации были задержаны 35 человек.

Причем, чаще всего полиция и "желтые жилеты" обычно находятся по разную сторону баррикад. Как сообщалось, сотрудники французской полиции задержали 89 участников манифестации "желтых жилетов".

В конце сентября митинги в Париже снова закончились столкновениями. В столице республики начались сразу две акции протеста. Участники первой — сторонники движения "желтых жилетов", вторая акция — это марш в поддержку борьбы с изменением климата, в нем приняли участие около тысячи представителей радикального движения "Черный блок".

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