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В Париже проходит самая массовая с 2007 года забастовка транспортников: фото

13 сентября, 13:44

Закрыты 16 линий столичного метро, нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий

Работники парижского метро и другого общественного транспорта не вышли на работу в пятницу в знак протеста против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу издание Le Figaro со ссылкой на организацию, управляющую общественным транспортом Парижа (RATP).

Закрыты 16 линий столичного метро, нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий, а также движение автобусов и трамваев.

По данным RATP, после 20:00 будут работать только две линии метро, движение поездов в которых осуществляется без машинистов.

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В качестве альтернативы общественному транспорту компания предлагает воспользоваться электрическими скутерами, 30 минут поездки на которых оплатит сама компания.

Многие жители города добирались на работу на велосипедах.

В результате акции протеста в районе Парижа образовались пробки длиной до 200 км в утренний час пик.

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Сообщается, что это самая массовая акция протеста транспортников с 2007 года.

Демонстранты назвали акцию протеста "предупреждающим выстрелом".

Ожидается, что в понедельник работники здравоохранения, авиации и юристы организуют очередную акцию протеста против реформы правительства, предусматривающей введение "единой" пенсионной системы, которая предполагает отказ от распределения пенсии в соответствии с профессиональной деятельностью.

Правительство Франции рассчитывает на то, что голосование по реформе пройдет в парламенте в начале следующего года.

Напомним, в 2007 году забастовка транспортников обошлась Франции в четыре миллиарда евро.

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Франция протесты пенсионная реформа

Источник: Интерфакс-Украина

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