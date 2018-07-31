В Париже прошел митинг в поддержку Сенцова

Сегодня, 00:44

На здании мэрии 4-го района Парижа разместили портрет Олега Сенцова


Фото: Посольство Украины во Франции

Фото: Посольство Украины во Франции

Фото: Посольство Украины во Франции

Фото: Посольство Украины во Франции

В понедельник, 30 июля, в Париже у мэрии 4-го района прошла акция в поддержку освобождения из российского заключения украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщила украинская писательница Ирэна Карпа, проживающая во Франции.

В знак поддержки на здании мэрии 4-го района Парижа разместили портрет Олега Сенцова. Мэр Парижа Анн Идальго лично призвала освободить политзаключенного.

"Полностью поддерживаем Олега Сенцова, украинского кинорежиссера, которого четыре года удерживают в России. Мы надеялись на его свободу, а теперь боимся за его жизнь. Мы надеемся на справедливость. Справедливость для него означает свободу. #FreeSentsov", – отметил у себя в Twitter заместитель мэра Парижа Патрик Клюгман.

Ранее стало известно, что десятки общественников и деятелей культуры написали письмо украинскому политзаключенному Олегу Сенцову с просьбой остановить голодовку.

В начале июля в Москве прошел концерт в поддержку Сенцова. Выступал рад известных деятелей культуры, среди которых музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала о состоянии здоровья Сенцова. По ее словам, украинец якобы хорошо себя чувствует, однако он даже побывал в реанимации.

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Источник:

"Сегодня"

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