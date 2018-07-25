"Настоятельно просим – останови голодовку": деятели культуры написали письмо Сенцову

Десятки общественников и деятелей культуры написали письмо украинскому политзаключенному Олегу Сенцову с просьбой остановить голодовку. Обращение к украинцу опубликовал в Facebook глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров.

Письмо подписали: Лина Костенко и ее дочь Оксана Пахлевская, Иван Дзюба, Иосиф Зисельс, Юрий Щербак, Евгений Захаров, Юрий Андрухович, Иван Малкович, Андрей Курков, Сергей Жадан, Борис Херсонский, Сергей Тримбач, Николай Княжицкий, Юрий Макаров, Данил Яневский, Леонид Финберг, Константин Сигов, Анна Шерман, Богдана Матияш, Валерий Пекар, Вахтанг Кебуладзе, Анна Рудик, Диана Клочко, Дмитрий Стус, Элеонора Соловей, Евгений Бистрицкий, Иван Шведов, Ирина Славинская, Екатерина Рапай, Марьяна Савка, Матвей Вайсберг, Николай Рябчук, Михаил Ордовский, Наталия Чинарова, Наталия Заболотная, Наталия Старченко, Наталия Ласкина, Александр Ройтбурд, Александр Саврук, Алексей Панич, Алексей Синченко, Алена Стяжкина, Ольга Гнатюк, Сергей Маслобойщиков, Сергей Проскурня, Тарас Возняк, Татьяна Терен, Янина Соколова, Борис Егиазарян, Евгений Черников, Римма Зюбина.

"Дорогой Олег! С уверенностью и с любовью к тебе говорим – и украинское общество, и государственные деятели Украины, и многие мировые политические и общественные деятели, в том числе и в России, подключились (к требованию освободить украинских узников Кремля – ред.). И сегодня продолжаются мощные акции в поддержку твоего требования", – говорится в письме.

Деятели культуры встревожены угрозой жизни Сенцова из-за голодовки, хоть и разделяют его требования к Кремля – освободить всех украинцев.

"С одной стороны, мы едины с тобой в твоем требовании. С другой стороны, мы боимся за твою жизнь и за жизнь всех хлопцев. Все люди доброй воли и за рубежом, и в Украине поддерживают твою идею с требованием освободить всех. В мире не так много людей такой воли, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошее. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живым. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших хлопцев, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Даже из тюрьмы ты смог объединить всех нас для этой борьбы. Мы тебя просим от имени всех нас (прекратить голодовку – ред.). От имени всех, кто ценит жизнь и волю выше всего. Просим с почтением и с любовью к тебе. Низкий поклон твоей маме. Наша любовь к твоим деткам! Ради любви к ним, ради любви к нам, ради Бога просим тебя остановить голодовку. Настоятельно просим. Очень просим тебя".

В начале июля в Москве прошел концерт в поддержку Сенцова. Выступал рад известных деятелей культуры, среди которых музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала о состоянии здоровья Сенцова. По ее словам, украинец якобы хорошо себя чувствует, однако он даже побывал в реанимации.