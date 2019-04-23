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В Париже загорелся Версальский дворец: видео

Сегодня, 19:34

Причина возгорания в бывшей резиденции французских королей пока что неизвестна

Фото: Pixabay

Во французской столице произошел новый мощный пожар. На этот раз огонь охватил бывшую резиденцию французских королей – Версальский дворец.

Очевидцы выкладывают в соцсетях видео с места событий – на снятых кадрах видно, как над зданием Версаля поднимают клубы черного дыма.

В то же время, в парижской полиции прямо не подтверждают факт возгорания во дворце, но подтвердили, что на улице Рю дю Парк де Клани, где и находится Версаль, вспыхнул пожар.

Свидетели утверждают, что правоохранители оцепили периметр Версаля и просят никого не приближаться.

Пока что никаких подробностей –данных о масштабе либо причине возгорания – нет. Предположительно огонь распространился со склада.

Напомним, на прошлой неделе во французской столице горел Собор Парижской Богоматери. В результате случившегося у Нотр-Дам рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.


Несмотря на то, что основная часть собора уцелела, представители его администрации считают, что сохранность основания собора находится под большой угрозой, поскольку две несущие конструкции храма были уничтожены огнем.

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Тег Франция, Париж, нотр дам, версаль

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