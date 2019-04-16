Нотр-Дам де Пари грозит полное разрушение – представитель собора

В соборе больше не осталось несущей конструкции

Фото: AFP

Одному из самых знаменитых соборов в мире – Нотр-Дам де Пари, также известному как Собор Парижской Богоматери, в котором вечером 15 апреля произошел масштабный пожар, грозит полное разрушение.

Об этом сообщил представитель собора Андре Фино, передает Le Monde.

"Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось", - отметил он.

Читайте также Почти 700 лет легенды: история Собора Парижской Богоматери

По словам Фино, сохранность основания собора находится под большой угрозой.

Между тем, огонь перекинулся на одну из башен Собора Парижской Богоматери. Речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у Собора две башни. На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа. Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание – "сложное".

Также произошло полное обрушение крыши собора. На месте события работают несколько сотен пожарных.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.

Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.





Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Нотр-Дам де Пари грозит полное разрушение – представитель собора". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.