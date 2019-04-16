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Нотр-Дам де Пари грозит полное разрушение – представитель собора

Сегодня, 00:30

В соборе больше не осталось несущей конструкции

Фото: AFP

Одному из самых знаменитых соборов в мире – Нотр-Дам де Пари, также известному как Собор Парижской Богоматери, в котором вечером 15 апреля произошел масштабный пожар, грозит полное разрушение.

Об этом сообщил представитель собора Андре Фино, передает Le Monde.

"Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось", - отметил он.

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По словам Фино, сохранность основания собора находится под большой угрозой.

Между тем, огонь перекинулся на одну из башен Собора Парижской Богоматери. Речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у Собора две башни. На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа. Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание – "сложное".

Также произошло полное обрушение крыши собора. На месте события работают несколько сотен пожарных.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.  

Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери


Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.


 

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Тег Франция, пожар, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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