Нотр-Дам де Пари грозит полное разрушение – представитель собора
В соборе больше не осталось несущей конструкции
Одному из самых знаменитых соборов в мире – Нотр-Дам де Пари, также известному как Собор Парижской Богоматери, в котором вечером 15 апреля произошел масштабный пожар, грозит полное разрушение.
Об этом сообщил представитель собора Андре Фино, передает Le Monde.
"Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось", - отметил он.
По словам Фино, сохранность основания собора находится под большой угрозой.
Между тем, огонь перекинулся на одну из башен Собора Парижской Богоматери. Речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у Собора две башни. На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа. Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание – "сложное".
Также произошло полное обрушение крыши собора. На месте события работают несколько сотен пожарных.
Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.
Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери
За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.
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