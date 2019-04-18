В Париже запретили акцию "желтых жилетов" в районе собора Нотр-Дам

Кроме острова Ситэ, манифестации запрещены в предстоящую субботу и на Елисейских полях

Фото: REUTERS/Benoit Tessier.

В Париже власти запретили проведение акций протеста движения "желтых жилетов" на острове Ситэ в районе собора Парижской Богоматери 20 апреля. Об этом сообщает префектура местной полиции.

"После пожара в соборе Парижской Богоматери префектура полиции Парижа издала указ, которым устанавливается периметр безопасности, предполагающий запрет на передвижение людей и транспортных средств", — говорится в сообщении. В периметр безопасности входят набережная Марш Нёф, Аршевеш, О Флёр, а также мосты Нотр-Дам, Сен-Мишель и Арколь.

Кроме острова Ситэ, манифестации "желтых жилетов" запрещены в предстоящую субботу и на Елисейских полях, а также в районе резиденции французского лидера — Елисейском дворце.

Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями вокруг восстановления сгоревшего памятника готической архитектуры. Подробнее о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и последствиях случившегося вы можете узнать в статье.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа продолжает считать главной версию случайного характера возгорания, которое привело к пожару в соборе Нотр-Дам. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

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