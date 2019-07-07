В Польше на двух шахтах произошла чрезвычайная ситуация: есть погибший и раненые
Рабочий погиб в результате обвала камней в медном руднике
На двух шахтах на юго-западе страны погиб рабочий, еще 5 были травмированы. Об этом сообщает Associated Press.
Известно, что чрезвычайная ситуация произошла на шахтах компании по добыче меди KGHM Polska Miedz.
В результате землетрясения в Рудненской шахте пострадали 5 работников. Они получили переломы костей и ушибы. Всех травмированных госпитализировали.
В еще одном медном руднике произошел обвал камней. В результате этого погиб 40-летний оператор горнодобывающей машины.
Как сообщалось, в понедельник, 1 июля, на угольной шахте под Катовице произошло землетрясение, в результате которого погибли трое горняков.
Ранее вследствие земных толчков, произошедших 29 января, обрушился один из коридоров шахты "Рудная" в польском городе Польковице. В то время под землей находились 32 шахтера. 16 человек смогли выйти из коридора, не пострадав, а семеро – получили травмы и были госпитализированы.
Предыдущая авария тоже произошла из-за землетрясения. Тогда погиб один горняк, а восемь человек пострадали.
Кроме того, в северо-восточной китайской провинции Цзилинь из-за землетрясения магнитудой 2,3 произошел обвал на шахте. По меньшей мере девять горняков погибли и еще десять получили травмы
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