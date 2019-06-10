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В Китае из-за землетрясения произошел обвал на шахте: девять погибших

10 июня, 07:46

Еще 10 горняков из-за ЧП получили травмы

Фото: Pixabay

В северо-восточной китайской провинции Цзилинь из-за землетрясения магнитудой 2,3 произошел обвал на шахте. По меньшей мере девять горняков погибли и еще десять получили травмы, сообщают местные СМИ.

Землетрясение произошло в воскресенье в районе Лунцзяпу около 20:00. Пока неизвестно, сколько человек находилось в штольне во время ЧП. На данный момент поисково-спасательная операция завершена, а все работавшие под землей шахтеры поднялись на поверхность.

Местные власти, в свою очередь, начали расследование причин инцидента.

Кроме того, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.


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Тег Китай, землетрясение, чп, шахта, погибшие, горняки, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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