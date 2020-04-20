В Польше на химзаводе прогремел взрыв: черный дым виден в соседних городах (фото и видео)

На заводе химических отходов в городе Кельце в Польше произошел мощный взрыв. Местная власть сразу ввела состояние химической опасности в городе, а с ближайших улиц эвакуировали около 150 человек. Об этом сообщает Wszystko.

Отмечается, что возгорание зафиксировали примерно в 14:30. Взрыв и пожар были настолько сильными, что дым можно было увидеть из городов, расположенных на расстоянии более 20 километров от Кельце.

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Городская власть советовала жителям не выходить на улицу и держать окна закрытыми, ведь дым может быть опасен. Пожар удалось погасить поздно вечером 19 апреля.

К счастью, пострадавших и жертв нет. Часть людей из домов на соседних от завода улицах переселили к родным или в муниципальный приют.

Также сообщается, что спасатели рассматривают 2 причины пожара: умышленный поджог или возгорание от огня, который переместился на полигон химотходов от горящей неподалеку травы.

Напомним, ранее в России под Мурманском произошел взрыв на складе ракетно-артиллерийского завода. В результате пять человек получили ранения.

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Кроме того, в муниципалитете Таррагона в Каталонии (Испания) произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе. Три человека погибли.

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